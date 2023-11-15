Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область

Женские купе появились еще в восьми поездах УЗ.

Три из них курсируют через Днепр и области.

На рейсы вышли поезда с женскими купе в следующих поездах:

№81/82 Киев — Ужгород;

№41/42 Днепр — Трускавец;

№75/76 Киев — Кривой Рог;

№15/16 Харьков — Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев — Ужгород;

№3/4 Запорожье — Ужгород;

№26/236 Одесса — Рахов (через ремонт колеи в Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

Из них через Днепропетровщину едут:

№41/42 Днепр – Трускавец;

75/76 Киев – Кривой Рог;

№3/4 Запорожье – Ужгород.

Как отметили в УЗ, именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе — более 80% на сегодня.

Напомним, ранее появилась петиция о введении мужских купе. Впрочем, по состоянию на 15 ноября, ее подписали менее 100 человек.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: