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  • Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область

Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область

Сегодня 16:49
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Женские купе появились еще в восьми поездах УЗ.

Новости Днепра про Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область

Три из них курсируют через Днепр и области.

На рейсы вышли поезда с женскими купе в следующих поездах:

  • №81/82 Киев — Ужгород;
  • №41/42 Днепр — Трускавец;
  • №75/76 Киев — Кривой Рог;
  • №15/16 Харьков — Ясиня;
  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №29/30 Киев — Ужгород;
  • №3/4 Запорожье — Ужгород;
  • №26/236 Одесса — Рахов (через ремонт колеи в Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

Из них через Днепропетровщину едут:

  • №41/42 Днепр – Трускавец;
  • 75/76 Киев – Кривой Рог;
  • №3/4 Запорожье – Ужгород.

Как отметили в УЗ, именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе — более 80% на сегодня.

Напомним, ранее появилась петиция о введении мужских купе. Впрочем, по состоянию на 15 ноября, ее подписали менее 100 человек.

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Новости Днепра про Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и областьУкраїнська Новости Днепра про Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и областьРусский

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