Укрзализныця добавила женские купе еще в 8 поездах: какие из них курсируют через Днепр и область

Три из них курсируют через Днепр и области.
На рейсы вышли поезда с женскими купе в следующих поездах:
Из них через Днепропетровщину едут:
Как отметили в УЗ, именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе — более 80% на сегодня.
Напомним, ранее появилась петиция о введении мужских купе. Впрочем, по состоянию на 15 ноября, ее подписали менее 100 человек.
Читайте также:
Автор:
В Никополе на Днепропетровщине занимаются ремонтом мемориала "Вечная слава".
Военнослужащие из Днепра, как и любого другого региона Украины имеют…
Сегодня в Украине начался Рождественский пост. Длится он 40 дней…
В эти выходные в Украине ожидается стремительное похолодание.
В Никополе на Днепропетровщине занимаются ремонтом мемориала "Вечная слава".
Военнослужащие из Днепра, как и любого другого региона Украины имеют право на оздоровительные выплаты. Получить их можно раз в год. Слово «оздоровительные» не значит, что выплачиваются средства только тем, кто получил ранение на фронте. Их может получить любой военный.
Нужна ваша помощь!
Спасатели уже на месте.
Сегодня в Украине начался Рождественский пост. Длится он 40 дней и состоит из трех этапов. В этом году пост начался на 13 дней раньше «принятого», ведь с начала сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Таким образом…
В эти выходные в Украине ожидается стремительное похолодание.
В Кривом Роге мужчина в съемной квартире обустроил нарколабораторию для изготовления метамфетамина.
Вынесли приговор бывшему заместителю председателя Широковского поселкового совета в Днепропетровской области, который взял 7 тысяч долларов взятки.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!
В Кривом Роге разбирались с водителем автобуса, который не откинул пандус для пассажира на коляске.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!