У Дніпрі в районі Березинського ринку знайшли мертвого чоловіка

На місце події викликали медиків та поліцейських.

Сьогодні, 15 листопада, у Дніпрі в районі Березинського ринку місцеві мешканці виявили мертвого чоловіка.

На місце викликали медиків та поліцейських.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили інформацію. Та повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка не виявили тілесних ушкоджень.

Усі обставини смерті містянина будуть з’ясовувати правоохоронці.

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