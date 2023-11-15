У Дніпрі в районі Березинського ринку знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні, 15 листопада, у Дніпрі в районі Березинського ринку місцеві мешканці виявили мертвого чоловіка.
На місце викликали медиків та поліцейських.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили інформацію. Та повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка не виявили тілесних ушкоджень.
Усі обставини смерті містянина будуть з’ясовувати правоохоронці.
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