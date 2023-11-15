Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі в районі Березинського ринку знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні 13:27
просмотров

На місце події викликали медиків та поліцейських.

Новости Днепра про У Дніпрі в районі Березинського ринку знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні, 15 листопада, у Дніпрі в районі Березинського ринку місцеві мешканці виявили мертвого чоловіка.

На місце викликали медиків та поліцейських.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили інформацію. Та повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка не виявили тілесних ушкоджень.

Усі обставини смерті містянина будуть з’ясовувати правоохоронці.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в районі Березинського ринку знайшли мертвого чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в районі Березинського ринку знайшли мертвого чоловікаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Із тризубом на голові: у Дніпрі помітили небезпечного бджолиного вовка
Сьогодні 12:46
Із тризубом на голові: у Дніпрі помітили небезпечного бджолиного вовка

У Дніпрі помітили вбивцю медоносних бджіл.

У Дніпрі безвісти зникла 37-річна жінка: потрібна ваша допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 11:48
У Дніпрі безвісти зникла 37-річна жінка: потрібна ваша допомога

Придивіться уважно до фото!

Мешканці Дніпра та області отримають об’єднану платіжку за газ, але є нюанс
Новини Дніпра
Сьогодні 11:47
Мешканці Дніпра та області отримають об’єднану платіжку за газ, але є нюанс

Об'єднану платіжку отримають мешканці Дніпропетровщини.

На два тижні перекриють проспект в центрі Дніпра: схема руху для громадського та приватного транспорту
Новини Дніпра
Сьогодні 10:54
На два тижні перекриють проспект в центрі Дніпра: схема руху для громадського та приватного транспорту

У Дніпрі відбудуться масштабні зміни в роботі транспорту.

Наверх