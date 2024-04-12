Нова функція від УЗ: як тепер здійснюється автовикуп квитків на потяг

Представники Укрзалізниці розповіли, як працює нова функція автовикупу квитків.

Нова послуга, яка дозволяє автоматично купувати квитки на потяги в Україні, вже доступна для українців. Після тест-драйву та низки виправлень, функцію відкрили для всіх клієнтів УЗ.

Моніторинг квитків доступний лише користувачам, авторизованим через Дія.Підпис, повідомляють в УЗ.

Що доступно?

1) моніторинг квитків на потяги, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

2) моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу у продажу поїздів між обраними містами).

Якщо користувач відстежує конкретний поїзд, можна увімкнути функцію автоматичного придбання квитків, внісши дані пасажирів та сплативши замовлення. При активації функції відразу відбуватиметься зняття коштів, а у разі, якщо моніторинг буде скасовано або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли знайдено необхідні квитки, користувачі будуть отримувати пуш-повідомлення у додатку (вони мають бути включені до налаштувань вашого профілю).

Якщо активовано функцію автовикупу, то користувачам надходитиме пуш-повідомлення про вже викуплені квитки. Нова послуга недоступна для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Однак, ви можете отримати повідомлення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

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