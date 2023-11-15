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  • У Запорізькій області росіяни вбили двох рятувальників, ще троє отримали травми

У Запорізькій області росіяни вбили двох рятувальників, ще троє отримали травми

Сьогодні 14:05
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Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих!
Новости Днепра про У Запорізькій області росіяни вбили двох рятувальників, ще троє отримали травми

Фото умовне.

Сьогодні російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру в Запорізькій області – там виникло займання.

Рятувальники оперативно прибули на місце, щоб ліквідувати наслідки ворожого обстрілу. Але росіяни завдали повторного удару.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

На жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34. Щирі співчуття близьким загиблих, це – непоправна втрата. Пам’ятаємо кожного і кожну, чиї життя забрала війна, – написав він.

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Новости Днепра про У Запорізькій області росіяни вбили двох рятувальників, ще троє отримали травмиУкраїнська Новости Днепра про У Запорізькій області росіяни вбили двох рятувальників, ще троє отримали травмиРусский

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