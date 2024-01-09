В Днепропетровской области планируют переименовать еще один крупный город

В горсовете Першотравенска анонсировали переименование города.
До 14 января будут принимать предложения по новому названию для Першотравенска. Как пояснили в горсовете, 27 июля 2023 вступил в силу Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», предусматривающий устранение из публичного пространства названий объектов топонимии, содержащих символику российской имперской политики или посвященные лицам /событиям, определенным этим законом.
Ранее Украинский институт национальной памяти назвал населенные пункты, подлежащие переименованию. Среди них и Першотравенск.
Пунктом 7 статьи 8 указанного выше закона органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке необходимо до 27 января 2024 провести консультации с общественностью и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по переименованию населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвященные лицам/событиям, определенным этим законом, – говорится в сообщении.
В Першотравенске принимают предложения от горожан.
Однако в комментариях люди выступают категорически против переименования.
Первое мая, как день солидарности трудящихся, изобретение не советское, не коммунистическое и даже не царско-российское. В настоящее время дни посвященные труду и трудящимся существуют в 142 странах мира, в том числе не менее 20 стран Евросоюза официально отмечают 1 мая. Так что… Оставьте наш Первомайск в своем названии. Если название посвящено ко дню трудящихся именно СССР, просто замените эту переменную, а звучание оставьте прежним, — комментируют горожане.
Но есть и те – кто категорически «за».
Комментарии под этим постом — сигнал для городских властей о том, что жители нуждаются в разъяснении необходимости переименования родного города. К сожалению, далеко не все знают, что названия типа Комсомольск, Красноармейск, Кировоград, Красный Луч, Первомайск (Первотравенск) отражали настроения революционеров -большевиков и фактически предоставлялись населенным пунктам либо в честь установления советской власти и победы большевиков над украинским национально-освободительным движением 1917-1921 годов, либо с целью «прославления» коммунистических лидеров, их деятельности и самой коммунистической идеологии (как в нашем случае ). Уверена, что мой родной город в конце концов, наконец, получит прекрасное новое название, которое навсегда отделит его от отвратительной советщины, — отмечают горожане.
Свои предложения можно подавать по адресу: 52803, Днепропетровская обл. Синельниковский район, г. Первомайск, ул. Школьно, дом. 20 (помещение исполнительного комитета городского совета) и по электронной почте — [email protected]
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