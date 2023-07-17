В Днепропетровской области нашли «пальцы мертвеца»

Научное название этого жуткого гриба – ксилария. В народе его прозвали «пальцы покойника», из-за необычной формы. Своей находкой поделилась Светлана Кияк на своей Facebook-странице.
Этот гриб вырастает без шапочки, а с несколькими ножками, словно выглядывающими из земли, как пальцы зомби.
Грибы не съедобны и по текстуре похожи на древесину. Растут на трухлявых стволах или пеньках срубленных деревьев. В основном это бук, граб, клен. Стромы бывают цилиндрическими или булавовидными с толстыми ножками. Обычно ксиларии растут группами по несколько единиц.
Поверхность ксиларии – грубая, шершавая, серо-черного цвета. Эти грибы можно найти почти по всей территории Украины от Прикарпатья до восточной степи.
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