В Днепропетровской области нашли «пальцы мертвеца»

В Днепропетровской области заметили жуткие грибы.

Научное название этого жуткого гриба – ксилария. В народе его прозвали «пальцы покойника», из-за необычной формы. Своей находкой поделилась Светлана Кияк на своей Facebook-странице.

Этот гриб вырастает без шапочки, а с несколькими ножками, словно выглядывающими из земли, как пальцы зомби.

Грибы не съедобны и по текстуре похожи на древесину. Растут на трухлявых стволах или пеньках срубленных деревьев. В основном это бук, граб, клен. Стромы бывают цилиндрическими или булавовидными с толстыми ножками. Обычно ксиларии растут группами по несколько единиц.

Поверхность ксиларии – грубая, шершавая, серо-черного цвета. Эти грибы можно найти почти по всей территории Украины от Прикарпатья до восточной степи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: