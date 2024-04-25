По вкусу, как курица: на Днепропетровщине массово растут «мясные» грибы-паразиты

Весенний грибной сезон в самом разгаре.

На Днепропетровщине нашли уникальный гриб-паразит, по вкусу напоминающий курицу. О находке сообщил житель Каменского Fomin Uriy, обнаруживший в окрестностях города интересный гриб.

По словам грибника, ему удалось застать серно-желтый трутовик. Этот гриб – паразит, который растет на старых деревьях, впрочем, съедобный и обладает лечебными свойствами. Однако срезать нужно только молодые грибы, а затем подвергнуть их термической обработке.

Серно-желтый трутовик произрастает на деревьях с травмами, так как «питается» их сердцевиной. Появляется гриб ближе к маю, когда на улице становится теплее.

На фото «старые» грибы, которые уже не желательно употреблять в пищу.

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