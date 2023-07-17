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У Дніпропетровській області знайшли “пальці покійника”

Сьогодні 13:34
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У Дніпропетровській області помітили моторошні гриби.

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Наукова назва цього моторошного гриба – ксиларія. У народі його прозвали “пальці покійника”, через незвичну форму. Своєю знахідкою поділилася Світлана Кияк на своїй Facebook-сторінці. 

Цей гриб виростає без шапочки, а з кількома ніжками, які ніби-то визирають із землі, як пальці зомбі. 

Гриби не їстівні та за текстурою схожі на деревину. Ростуть на трухлявих стовбурах чи пеньках зрубаних дерев. Переважно це бук, граб, клен. Строми бувають циліндричними або булавовидними з товстими ніжками. Зазвичай ксиларії ростуть групами по декілька одиниць.

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Поверхня ксиларії – груба, шершава, сіро-чорного кольору. Ці гриби можна знайти майже по всій території України від Прикарпаття до східного степу. 

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