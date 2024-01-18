В Днепропетровской области мужчина обещал людям права, выдавая себя за сервисный центр МВД

Безработный мужчина придумал преступную схему, чтобы подзаработать денег. Криворожец решил выманивать деньги из людей, желающих получить права. Об этом говорится в приговоре Саксаганского районного суда г. Кривойго Рога, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

На одном из сайтов мужчина разместил объявление, где обещал выдать права «под ключ». Для удобства клиентов криворожец написал прайс. Ждать заказов пришлось недолго. Уже в апреле 2022 года он получил первую оплату – 26 000 гривен. После этого мошенник исчез, оставив человека и без удостоверения, и без денег.

На этом криворожец не остановился. Когда первые заработанные деньги закончились, в августе мужчина взял еще один заказ. В этот раз потребовал только 13 тысяч гривен с клиента, который хотел получить водительское удостоверение без лишних проблем. Впоследствии подозреваемый уговорил еще одного «заказчика», получив от него 15 тысяч гривен.

Обоих своих клиентов мужчина обманул и больше на связь не выходил.

Пострадавшие от мошенничества люди обратились в полицию. Криворожец указывал собственную карточку, поэтому найти злоумышленника было легко. В ноябре гражданин уже сидел в кабинете прокурора и заключал соглашение о виновности.

12 января 2024 года Саксаганский районный суд г. Кривого Рога признал криворожца виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначил ему окончательное наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен.