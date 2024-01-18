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  • У Дніпропетровській області чоловік обіцяв людям права, видаючи себе за сервісний центр МВС

У Дніпропетровській області чоловік обіцяв людям права, видаючи себе за сервісний центр МВС

Сьогодні 19:28
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Схему придумав мешканець Кривого Рогу.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік обіцяв людям права, видаючи себе за сервісний центр МВС

Безробітний чоловік вигадав злочинну схему, аби підзаробити грошей. Криворіжець вирішив видурювати гроші з людей, які хочуть отримати права. Про це йдеться у вироці Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень. 

На одному із сайтів чоловік розмістив оголошення, де обіцяв видати права “під ключ”. Для зручності клієнтів криворіжець написав прайс. Чекати замовлень довелося не довго. Вже у квітні 2022 року він отримав першу оплату – 26 000 гривень. Після цього шахрай зник, залишивши людину і без посвідчення, і без грошей. 

На цьому криворіжець не зупинився. Коли перші зароблені гроші закінчилися, у серпні чоловік взяв ще одне замовлення. Цього разу взяв тільки 13 тисяч гривень з клієнта, який хотів отримати водійське посвідчення без проблем. Згодом підозрюваний умовив ще одного “замовника”, отримавши від нього 15 тисяч гривень.

Обох своїх клієнтів чоловік ошукав та більше на зв’язок не виходив. 

Постраждалі від шахрайства люди звернулися до правоохоронців. Криворіжець вказував власну картку, тому знайти зловмисника було легко. У листопаді громадянин уже сидів у кабінеті прокурора й укладав угоду про винуватість.

12 січня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу визнав криворіжця  винуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, та призначив йому остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 гривень.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік обіцяв людям права, видаючи себе за сервісний центр МВСУкраїнська

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