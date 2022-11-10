В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана

В Днепропетровской области местные жители завалили мусором уникальный Мавриинский майндан

Об этом рассказала местная жительница Светлана в сообществе «Днепровские чудеса — Туристическая Днепропетровщина».

По словам Светланы, вблизи исторического памятника образовалась свалка. Сюда местные привозят мусор и прочий хлам. И это не редкие случаи, отходы везут велосипедами и тачками.

На днях были на Мавриинском майдане в Межерече. Местные из исторического памятника сделали свалку. Везут велосипедами, тачками не стесняясь. Возле достопримечательности установлены беседки, возле которых висят мешки полные мусора, который уже ветер разнес вокруг. О каком туризме можно говорить, если нет культуры? – написала женщина.

Отметим, что Мавриевский майдан вблизи поселка Межереч (находится возле Павлограда) официально признан археологической достопримечательностью местного значения.

По одной из версий Мавриевскую площадь использовали казаки как оборонительное сооружение и сторожевую башню. По словам павлоградских краеведов, этот курган мог выполнять функции компаса для ориентации на местности. Совершенно точно явно видна связь конструкции валов площади с расположением Солнца в разные дни года, особенно в важные дни солнцестояния и равноденствия. Они предполагают, что площадь – это грандиозный, неповторимый календарно-обсерваторный комплекс.

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