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В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана

Сегодня 11:57
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В Днепропетровской области местные жители завалили мусором уникальный Мавриинский майндан

Новости Днепра про В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана

Об этом рассказала местная жительница Светлана в сообществе «Днепровские чудеса — Туристическая Днепропетровщина».

По словам Светланы, вблизи исторического памятника образовалась свалка. Сюда местные привозят мусор и прочий хлам. И это не редкие случаи, отходы везут велосипедами и тачками.

На днях были на Мавриинском майдане в Межерече. Местные из исторического памятника сделали свалку. Везут велосипедами, тачками не стесняясь. Возле достопримечательности установлены беседки, возле которых висят мешки полные мусора, который уже ветер разнес вокруг. О каком туризме можно говорить, если нет культуры? – написала женщина.

Новости Днепра про В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана

Отметим, что Мавриевский майдан вблизи поселка Межереч (находится возле Павлограда) официально признан археологической достопримечательностью местного значения.

По одной из версий Мавриевскую площадь использовали казаки как оборонительное сооружение и сторожевую башню. По словам павлоградских краеведов, этот курган мог выполнять функции компаса для ориентации на местности. Совершенно точно явно видна связь конструкции валов площади с расположением Солнца в разные дни года, особенно в важные дни солнцестояния и равноденствия. Они предполагают, что площадь – это грандиозный, неповторимый календарно-обсерваторный комплекс.

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