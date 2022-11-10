ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября

Слава Украине! Слава ВСУ!

За последние сутки ликвидировано примерно 740 российских оккупантов, наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла 78 690 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники: 2804 танка, 5682 ББМ, 1805 артсистем, 278 самолетов, 260 вертолетов и многое другое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 804 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 5682 (+15),

артиллерийских систем – 1 805 (+3),

РСЗО – 393 (+0),

средств ПВО ‒ 205 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 260 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатых ракет ‒ 399 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15),

специальной техники – 159 (+0).

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: