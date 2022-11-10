ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября

За последние сутки ликвидировано примерно 740 российских оккупантов, наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла 78 690 военнослужащих.
Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники: 2804 танка, 5682 ББМ, 1805 артсистем, 278 самолетов, 260 вертолетов и многое другое.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.
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