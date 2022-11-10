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ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября

Сегодня 10:46
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Слава Украине! Слава ВСУ!

Новости Днепра про ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября

За последние сутки ликвидировано примерно 740 российских оккупантов, наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла 78 690 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники: 2804 танка, 5682 ББМ, 1805 артсистем, 278 самолетов, 260 вертолетов и многое другое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 804 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 5682 (+15),
  • артиллерийских систем – 1 805 (+3),
  • РСЗО – 393 (+0),
  • средств ПВО ‒ 205 (+0),
  • самолетов – 278 (+0),
  • вертолетов – 260 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
  • крылатых ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15),
  • специальной техники – 159 (+0).

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.

Новости Днепра про ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября

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Новости Днепра про ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноябряУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноябряРусский

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