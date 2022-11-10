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На Дніпропетровщині місцеві зробили звалище на місці унікального кургану

Сьогодні 11:57
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На Дніпропетровщині місцеві мешканці завалили сміттям унікальний Мавриїнський майндан

Новости Днепра про На Дніпропетровщині місцеві зробили звалище на місці унікального кургану

Про це розповіла місцева мешканка Світлана в спільноті “Дніпровські дива – Туристична Дніпропетровщина”.

За словами Світлани, поблизу історичної пам’ятки утворилося звалище. Сюди місцеві привозять сміття та інший непотріб. І це не поодинокі випадки, відходи везуть велосипедами та тачками.

Днями були на Мавриїнському майдані в Межеріч. Місцеві із історичної пам’ятки зробили смітник. Везуть велосипедами, тачками не соромлячись. Біля пам’ятки встановлені бесідки біля яких висять мішки повні сміття, яке вже вітер розніс навкруги. Про який туризм можна казати, якщо немає культури? – написала жінка.
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині місцеві зробили звалище на місці унікального кургану

Зазначимо, що Мавриївський майдан поблизу селища Межеріч (розташоване біля Павлограду) офіційно визнаний археологічною пам’яткою місцевого значення.

За однією із версій Мавриївський майдан використовували козаки, як оборонну споруду та сторожову вежу. За словами павлоградських краєзнавців, цей курган міг виконувати функції компасу для орієнтації на місцевості. Цілком явно видно зв’язок конструкції валів майдану з розташуванням Сонця в різні дні року, особливо, у важливі дні сонцестояння та рівнодення. Вони припускають, що майдан – це грандіозний, неповторний календарно-обсерваторний комплекс.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині місцеві зробили звалище на місці унікального кургануУкраїнська

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