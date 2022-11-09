Рф покидает Херсон: комментарии Подоляка и Арестовича

А как же "россия здесь навсегда"?

Командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине рф перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Об этом пишут СМИ.

Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу…Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск… Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, — сказал Суровикин.

В свою очередь, министр обороны рф Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону оккупантов по рубежу реки Днепр: «Приступайте к отводу войск».

Но радоваться рано. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, в Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.

Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировок, в регион стягиваются дополнительные резервы, — написал он.

Подоляк отметил, что Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не «срежиссированные телевизионные заявления».

Отступление россиян из Херсона прокомментировал и советник ОП Алексей Арестович. Он написал, что российская армия не уходит из Херсона, а она выбита силами обороны Украины.

Выбита с тяжёлыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжёлым и кровавым военным трудом. Уважаемые херсонцы. Вот мы и возвращаемся. Вот вы и возвращаетесь. Добро пожаловать домой, — написал он.

И отметил, что бои на правом берегу еще будут продолжаться некоторое время, а потом еще будет непростой период стабилизационных мер.

Напомним, ранее мы писали, что росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова.

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