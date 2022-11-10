Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити

В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров появилось новое граффити.

Об этом пишет dnepr.info.

Там кто-то изобразил котиков, которые охотятся на орла. Кто автор этой красоты – неизвестно. Но смотрится очень круто.

Можно предположить, что котики – это ВСУ, а орел – рф. Всем понятно, кто выйдет победителем из этой битвы!

Напомним, это не единственные котики, которые недавно появились на набережной Днепра. На днях на парапете Сичеславской Набережной установили новую мини-скульптуру «Днепровские лоцманы». Прочитать подробнее об этом можно по ссылке!

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