В Днепропетровской области лицеиста судили из-за Elfbar

В суде рассматривали дело несовершеннолетнего парня, курившего электронное устройство Elfbar.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Ученика Криворожского профессионального горно-металлургического лицея судили за курение. 28 июля патрульные заметили курившего Elfbar подростка вблизи детской площадки. Впоследствии ювенальные полицейские составили на парня админпротокол.

Саксаганский районный суд 8 августа рассмотрел дело молодого человека. На заседание лицеист пришел вместе с матерью, поскольку несовершеннолетний. Нарушитель признал свою вину и покаялся.

Его не наказали, а вынесли предупреждение за курение в запрещенных местах.

Напомним, в июле ввели новые ограничения на продажу табачных изделий. Запрещается рекламировать и продавать ароматизированные электронные сигареты. ТУТ мы рассказывали детали.

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