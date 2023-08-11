В Днепропетровской области лицеиста судили из-за Elfbar

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Ученика Криворожского профессионального горно-металлургического лицея судили за курение. 28 июля патрульные заметили курившего Elfbar подростка вблизи детской площадки. Впоследствии ювенальные полицейские составили на парня админпротокол.
Саксаганский районный суд 8 августа рассмотрел дело молодого человека. На заседание лицеист пришел вместе с матерью, поскольку несовершеннолетний. Нарушитель признал свою вину и покаялся.
Его не наказали, а вынесли предупреждение за курение в запрещенных местах.
Напомним, в июле ввели новые ограничения на продажу табачных изделий. Запрещается рекламировать и продавать ароматизированные электронные сигареты. ТУТ мы рассказывали детали.
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