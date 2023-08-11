Под Днепром горел склад: огонь распространился на 2000 кв. м (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:33.
Прибыв на место, спасатели установили, что огонь охватил одноэтажное помещение, которое используется как складское.
Пожар локализовали в 17:15 и ликвидировали в 18:30. Огонь уничтожил деревянные ящики на открытой территории, часть складского здания, а также повредил крышу находившегося рядом административного здания и 4 емкости с топливом.
Общая площадь пожара составила 2000 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 53 человека личного состава и 15 единиц техники.
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