В Днепре возле мусорного бака кто-то выбросил «боеприпас»: что известно

На днях во дворе дома на Слобожанском проспекте возле мусорного бака местные обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас.
Они вызвали на место правоохранителей.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
Полицейские установили, что найденный предмет – это дымовая шашка. Ее изъяли.
По данному факту полиция проводит проверку.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции.
Читайте также:
Автор:
Блогерша Анна Алхим в очередной раз попала в скандал из-за…
В Павлограде мужчины подрались на ножах.
В четверг, 10 августа, на проспекте Гагарина у автомобиля во…
Месяц назад "Укрзалізниця" ввела женские купе. По словам представителей компании,…
В четверг, 10 августа, на территории предприятия в селе Вишневое Днепровского района произошел пожар.
Захватите с собой зонт!
Блогерша Анна Алхим в очередной раз попала в скандал из-за своих провокационных высказываний.
На Днепропетровщине появились новые съедобные улитки.
В Павлограде мужчины подрались на ножах.
В четверг, 10 августа, на проспекте Гагарина у автомобиля во время движения отпало колесо.
Месяц назад "Укрзалізниця" ввела женские купе. По словам представителей компании, спрос на них бешеный.
На Победе происходило что-то странное.
В Днепропетровской области заработали еще две камеры видеофиксации нарушений на дорогах.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!