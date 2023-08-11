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В Днепре возле мусорного бака кто-то выбросил «боеприпас»: что известно

Сегодня 07:23
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Берегите себя!

Новости Днепра про В Днепре возле мусорного бака кто-то выбросил

На днях во дворе дома на Слобожанском проспекте возле мусорного бака местные обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас.

Они вызвали на место правоохранителей.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Полицейские установили, что найденный предмет – это дымовая шашка. Ее изъяли.

По данному факту полиция проводит проверку.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции.

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