В Днепре возле мусорного бака кто-то выбросил «боеприпас»: что известно

Берегите себя!

На днях во дворе дома на Слобожанском проспекте возле мусорного бака местные обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас.

Они вызвали на место правоохранителей.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Полицейские установили, что найденный предмет – это дымовая шашка. Ее изъяли.

По данному факту полиция проводит проверку.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции.

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