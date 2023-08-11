У Дніпрі біля сміттєвого бака хтось викинув “боєприпас”: що відомо

Днями у дворі будинку на проспекті Слобожанському біля сміттєвого баку місцеві виявили підозрілий предмет, схожий на боєприпас.
Вони викликали на місце правоохоронців.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
Поліцейські встановили, що знайдений предмет – це димова шашка. Її вилучили.
За даним фактом поліція проводе перевірку.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на території колишнього дитсадка знайшли підозрілий тубус: що кажуть у поліції.
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