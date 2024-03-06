В Днепропетровской области хотят построить крематорий

В Днепропетровской области может появиться крематорий.

Сейчас в Украине действуют три крематория: в Киеве (с 1975), Харькове (1977) и Одессе (1988). В Луцке, Днепре и Львове они недостроены или находятся на этапе проектирования. Есть также частные компании, которые готовы помочь с погребением, но их способности ограничены.

Во время сессии Павлоградского городского совета 5 марта депутаты дали согласие на привлечение инвестора по проектированию и строительству крематория на территории общины. Застройщика будут выбирать на конкурсной основе.

По словам городского головы Павлограда Анатолия Вершины, сейчас есть потенциальный инвестор, который готов возвести крематорий, за пределами города, но на территории земель Павлоградского городского совета, пишет Павлоград.dp.ua.

На сегодняшний день этот вопрос актуален. Ближайший крематорий – это в Одессе. Когда-то был и в Харькове. Многие записываются, везут туда тела родных… Если есть инвестор — мы разработаем процедуру и предложим государственно-частное партнерство, — отметил мэр.

Напомним, ранее в Днепре был представлен проект крематория.

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