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В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)

Сегодня 08:33
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Пожары произошли в Каменском и Марганце.
Новости Днепра про В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)

Фото условное.

Так, 3 января на линию «101» сообщили о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на бульваре Строителей в Каменском.

Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание. Во время тушения пожара они спасли мужчину.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня в 4:10 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме на улице Центральной города Марганец.

ГСЧС-ники оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Во время тушения огня они спасли мужчину. Пострадавшего с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)

Всего к тушению пожаров привлекли 20 спасателей и 6 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области женщина свалилась в подвал в своем доме.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)Русский

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