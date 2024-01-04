В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)

Так, 3 января на линию «101» сообщили о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на бульваре Строителей в Каменском.
Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание. Во время тушения пожара они спасли мужчину.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Сегодня в 4:10 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме на улице Центральной города Марганец.
ГСЧС-ники оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Во время тушения огня они спасли мужчину. Пострадавшего с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – госпитализировали в больницу.
Всего к тушению пожаров привлекли 20 спасателей и 6 единиц техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области женщина свалилась в подвал в своем доме.
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