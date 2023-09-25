В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес

На территории Криворожского района 25 сентября начал гореть лес.

К счастью, спасатели успели вовремя. Как сообщили в ГСЧС, в 14.18 местные позвонили в Службу спасения и рассказали, что вблизи поселка Широкое загорелась трава и огонь может распространиться дальше. Была угроза пожара в хвойном лесу на территории Широковского лесничества.

На место отправили пожарных города Кривой Рог и района.

Как выяснили спасатели, загорелась подстилка хвойного леса, поэтому огнеборцы немедленно начали тушить пожар.

Огнем уничтожена подстилка хвойного леса на площади 2 га. Пожар локализован в 15:25 и ликвидирован в 16:45. Погибших и травмированных нет.

Гасили лес 19 пожарных и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, а также 4 работника и 2 единицы техники лесничества.

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