В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес

К счастью, спасатели успели вовремя. Как сообщили в ГСЧС, в 14.18 местные позвонили в Службу спасения и рассказали, что вблизи поселка Широкое загорелась трава и огонь может распространиться дальше. Была угроза пожара в хвойном лесу на территории Широковского лесничества.
На место отправили пожарных города Кривой Рог и района.
Как выяснили спасатели, загорелась подстилка хвойного леса, поэтому огнеборцы немедленно начали тушить пожар.
Огнем уничтожена подстилка хвойного леса на площади 2 га. Пожар локализован в 15:25 и ликвидирован в 16:45. Погибших и травмированных нет.
Гасили лес 19 пожарных и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, а также 4 работника и 2 единицы техники лесничества.
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