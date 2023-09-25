На Дніпропетровщині ледь не спалахнув хвойний ліс

На території Криворізького району 25 вересня розпочав горіти ліс.

На щастя, рятувальники встигли вчасно. Як повідомили в ДСНС, о 14:18 місцеві зателефонували до Служби порятунку та розповіли, що поблизу селища Широке загорілася трава та вогонь може поширитися далі. Була загроза пожежі у хвойному лісі на території Широківського лісництва.

На місце відправили вогнеборців міста Кривий Ріг та району.

Як з’ясували рятувальники згодом, загорілася підстилка хвойного лісу, тож вогнеборці негайно розпочали гасити пожежу.

Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 2 га. Пожежу локалізовано о 15:25 та ліквідовано о 16:45. Загиблих та травмованих немає.

Гасили ліс 19 пожежників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області, а також 4 працівники та 2 одиниці техніки лісництва.

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