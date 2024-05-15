Днепропетровщина — лидер по покупке новых автомобилей

В апреле 2024 года на Днепропетровщине приобрели 452 автомобиля. Хитом продаж был кроссовер Mazda CX5, стоимостью от 1 228 400 грн.
Об этом сообщает «Укравтопром»
Также в рейтинг лидеров по покупке авто попали Киев (2066 автомобилей) и Киевщина (500), Львовская (321) и Одесская (310) области. Вместе с Днепропетровщиной эти регионы обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в апреле.
В Киеве бестселлером месяца стал кроссовер Renault Duster. Жители Киевской, Одесской и Львовской областей чаще покупали кроссовер Toyota RAV-4.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина — в тройке лидеров антирейтинга по закрытию ФОПов.
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Гончар Вірсавія
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