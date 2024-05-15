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  • Подлинность резонансного видео с инопланетянами в Лас-Вегасе подтвердил известный криминалист

Подлинность резонансного видео с инопланетянами в Лас-Вегасе подтвердил известный криминалист

Сегодня 16:01
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Криминалист утверждает, что видео не подвергалось манипуляциям.

Новости Днепра про Подлинность резонансного видео с инопланетянами в Лас-Вегасе подтвердил известный криминалист

Резонансное видео, на котором якобы показана встреча с инопланетянами в Лас-Вегасе (США), на самом деле не поддельное. Об этом заявил эксперт-криминалист Скотт Родер в интервью News Nation.

Видео сняли в ночь с 30 апреля на 1 мая в 2023 году. Автор записи – Анхел Кенмор – подросток, которому удалось зафиксировать на камеру неизвестных существ.

Увидев странных существ, Анхел позвонил в полицию и заявил, что столкнулся лицом к лицу с пришельцами, которые «на 100% были не людьми».

В кадре зафиксирована таинственная фигура над забором. Лицо незнакомца не видно, но автор описал его как очень высокое, худое, длинное существо с серо-зеленым цветом кожи.

Новости Днепра про Подлинность резонансного видео с инопланетянами в Лас-Вегасе подтвердил известный криминалист

Что интересно, ориентировочно в 23:50 того дня один из сотрудников полиции Лас-Вегаса сообщил об очень быстро двигающемся неизвестном объекте в небе. Звезду, якобы падающую с неба, видели незадолго до того, как Анхел позвонил по телефону 911.

После того как история появилась в СМИ, эксперты выразили сомнения в правдивости видео. По их словам, странное движение было вызвано отражением фонарика.

Однако очевидец твердо убежден, что своими глазами видел пришельцев.

Я не понимаю, как тень могла сотворить такой силуэт под забором. Убежден на все 100%, что это не люди, — добавил он, опубликовав стенограмму своего звонка в полицию.

Американское метеорное общество тогда сообщило, что вспышку «НЛО» видели в Калифорнии и Юте. После инцидента стражи порядка установили вебкамеры в резиденции Кенмора и заявили, что пока не нашли никаких доказательств того, что это розыгрыш.

Недавно известный криминалист Родер выразил мнение, что видео точно не подделка.

Как только вы это увидите, то не сможете возразить. Мы пытались узнать правду и найти какие-то следы постороннего вмешательства в запись, но результаты проверки показали, что она аутентична. Там нет монтажа, – утверждает Родер.

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Новости Днепра про Подлинность резонансного видео с инопланетянами в Лас-Вегасе подтвердил известный криминалистУкраїнська Новости Днепра про Подлинность резонансного видео с инопланетянами в Лас-Вегасе подтвердил известный криминалистРусский

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