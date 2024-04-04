В Днепропетровской области атаковали объект энергетики, есть пострадавший, — Минэнерго

В четверг, 4 апреля, Министерство энергетики сообщило, что в Днепропетровской области поврежден энергетический объект. Атаковали одну из солнечных электростанций. В результате атаки повреждено оборудование предприятия, возник пожар. Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорание ликвидировано силами персонала станции и ГСЧС.
Напомним, сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов.
Читайте также:
Автор:
Правоохранители задержали вымогателей.
Весна набрала обороты!
В Новомосковском районе 31-летняя женщина родила пятого ребенка в "скорой".
Зарядите гаджеты!
Исторический центр слободы Половицы из которой потом вырос наш Днепр находится в самом центре, на площади Героев Майдана. Появление площади было предусмотрено на генеральном плане города еще в 1792 году. Но реализовать задумку удалось лишь к 1817 году и то,…
Правоохранители задержали вымогателей.
В Днепре мать с дочерью отравились угарным газом в собственной квартире.
Весна набрала обороты!
В Днепре большое количество предприятий и частных фирм срочно ищут работников. Сотрудников не хватает и соискателей готовы брать без опыта и без испытательного срока. Главное требование, которое работодатели выдвигают претендентам на срочную работу в Днепре – желание заработать деньги и…
В Новомосковском районе 31-летняя женщина родила пятого ребенка в "скорой".
В Никополе старая овчарка целый месяц ждала хозяина на свалке, где он его оставил.
Зарядите гаджеты!
Хорошего дня, друзья!
Школьники, которые находятся за границей, но должны сдать НМТ, могут это сделать за пределами Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!