В Днепропетровской области атаковали объект энергетики, есть пострадавший, — Минэнерго

В Днепропетровской области атаковали объект энергетики.

В четверг, 4 апреля, Министерство энергетики сообщило, что в Днепропетровской области поврежден энергетический объект. Атаковали одну из солнечных электростанций. В результате атаки повреждено оборудование предприятия, возник пожар. Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорание ликвидировано силами персонала станции и ГСЧС.

Напомним, сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов.

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