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  • У Дніпропетровській області атакували об’єкт енергетики, є постраждалий, – Міненерго

У Дніпропетровській області атакували об’єкт енергетики, є постраждалий, – Міненерго

Сьогодні 10:58
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У Дніпропетровській області атакували об'єкт енергетики.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області атакували об'єкт енергетики, є постраждалий, - Міненерго

У четвер, 4 квітня, Міністерство енергетики повідомило, що у Дніпропетровській області пошкоджений енергетичний об’єкт. Атакували одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області атакували об'єкт енергетики, є постраждалий, - МіненергоУкраїнська

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