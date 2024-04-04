У Дніпропетровській області атакували об’єкт енергетики, є постраждалий, – Міненерго

У четвер, 4 квітня, Міністерство енергетики повідомило, що у Дніпропетровській області пошкоджений енергетичний об’єкт. Атакували одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин.
Читайте також:
Автор:
У Нікополі стара вівчарка цілий місяць чекала господаря на звалищі,…
Придивіться уважно до фото!
У Верховній Раді обрали нові назви для Першотравенська та ще…
Під час буревію, який накрив область 2 квітня, постраждало троє…