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Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин

Сьогодні 07:00
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Зарядіть гаджети!

Новости Днепра про Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин

Сьогодні, 4 квітня, у Дніпрі знову будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників: 17;
  • вул. Енергетична: 10;
  • пров. Новокримський; 1-5, 7;
  • вул. Незалежності (Титова): 8, 14, 18, 22-А, 24, 30, 32.

А з 8:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія у таких будинках:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
  • вул. Матроська: 20-26 (парні);
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травня.

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Новости Днепра про Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годинУкраїнська

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