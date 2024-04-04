Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин

Сьогодні, 4 квітня, у Дніпрі знову будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А з 8:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія у таких будинках:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травня.
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