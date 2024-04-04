Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 12 годин

Зарядіть гаджети!

Сьогодні, 4 квітня, у Дніпрі знову будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Будівельників: 17;

вул. Енергетична: 10;

пров. Новокримський; 1-5, 7;

вул. Незалежності (Титова): 8, 14, 18, 22-А, 24, 30, 32.

А з 8:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія у таких будинках:

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;

вул. Матроська: 20-26 (парні);

вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 травня.

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