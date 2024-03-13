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В Днепропетровской области 7 женщин организовали мини-Лас-Вегас

Сегодня 15:38
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Мини-Лас-Вегас работал в Каменском.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 7 женщин организовали мини-Лас-Вегас

По данным следствия, семь женщин организовали в Каменском работу пяти подпольных «интернет-казино».

Злоумышленницы наладили систему безопасности, бухгалтерский и складской учет. Игроки получали доступ к игорным заведениям только по предварительному звонку администратору.

Правоохранители разоблачили и прекратили незаконную деятельность.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В ходе проведения обысков в помещениях игорных заведений правоохранители изъяли более 40 единиц компьютерной техники — ноутбуки, мониторы, системные блоки, серверы, мобильные телефоны, черновые записи, деньги и банковские карты.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 7 женщин организовали мини-Лас-Вегас

Новости Днепра про В Днепропетровской области 7 женщин организовали мини-Лас-Вегас

Новости Днепра про В Днепропетровской области 7 женщин организовали мини-Лас-Вегас

Позже женщинам сообщили о подозрении по факту организации и функционирования проведения азартных игр в сети Интернет (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на «метадон».

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