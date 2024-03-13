Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине стафтерьер напал на собственных хозяев

Сегодня 14:14
просмотров

В Кривом Роге собака покусала своих хозяев.

Новости Днепра про На Днепропетровщине стафтерьер напал на собственных хозяев 

Вызов об агрессивной собаке, которая искусала хозяев, поступил 9 марта. На место отправилась бригада «скорой» Криворожской станции экстренной медицинской помощи.

Приехав в квартиру, где все произошло, медики выяснили, что собака породы стафтерьер покусала двух человек.

Животное вело себя очень агрессивно, поэтому для выполнения вызова были задействованы сотрудники патрульной полиции и соответствующая оперативная группа. Хозяин рассказал, что такой инцидент произошел не впервые, собака по-прежнему проявляла агрессию и нападала на них, – рассказывает медик Криворожской станции ЭМД Марина.

Во время осмотра у пострадавших были обнаружены многочисленные укушенные раны верхних конечностей. После оказания необходимого объема медицинской помощи женщину, которую сильно искусала собака, забрали в травмпункт, а мужчина от госпитализации отказался и остался в квартире.

Бригадам ЭМД часто приходится сталкиваться с неадекватным поведением домашних любимцев — вызовы по поводу «покусавшей собаки» поступают почти каждый день. Да и сами бригады нередко оказываются в ситуациях, когда домашние питомцы совершенно неприязненно воспринимают медицинских работников. Помните, если ваш домашний любимец проявляет какие-либо признаки агрессии, прежде всего, обратитесь к специалисту, — замечает Марина.

Не игнорируйте обязательную вакцинацию животного и помните, что поведение собаки во многом зависит от поведения его хозяина. Не подвергайте опасности себя и свое окружение.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине стафтерьер напал на собственных хозяевУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине стафтерьер напал на собственных хозяевРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:07
    В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)

    Вчера вечером россияне атаковали ракетами Кривой Рог.

    В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло

    Вчера на этом жилмассиве также не было воды!

    В Кривом Роге завершили спасательную операцию: в ОВА назвали окончательное количество спасенных и погибших
    Новости Днепра
    Вчера 22:05
    В Кривом Роге завершили спасательную операцию: в ОВА назвали окончательное количество спасенных и погибших

    В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте ударов ракетами…

    Стало известно, есть ли жертвы на месте попадания еще одной ракеты в Кривом Роге
    Новости Днепра
    Вчера 21:33
    Стало известно, есть ли жертвы на месте попадания еще одной ракеты в Кривом Роге

    Вечером 12 марта по Кривому Рогу попали тремя ракетами.

    Последние новости

    В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушений
    В Днепре в квартире, где из-за отравления угарным газом погиб мужчина, нашли кучу технических нарушений

    Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры произошла трагедия.

    Сегодня 15:48
    1
    просмотров
    Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)
    Здание у Кельнского бульвара в центре Днепра стоит заброшенным более 20 лет: причина (ФОТО)

    Более 20 лет в самом центре Днепра, в окружении новых зданий стоит фактически новострой-заброшка. Здание было возведено в начале 1980-х годов, но эксплуатировалось не долго и теперь «украшает» пустыми черными окнами улицу Шевченко.

    Сегодня 14:46
    4
    просмотров
    «Малюк и Буданов — розовые феи, на которых заслуживает нация Героев», — мэр Днепра
    «Малюк и Буданов — розовые феи, на которых заслуживает нация Героев», — мэр Днепра

    "Спасибо, наши розовые феи", - написал Филатов.

    Сегодня 14:36
    6
    просмотров
    Вновь возросло количество погибших в результате атаки на Кривой Рог
    Вновь возросло количество погибших в результате атаки на Кривой Рог

    В Кривом Роге возросло количество жертв в результате удара по жилым кварталам.

    Сегодня 13:43
    4
    просмотров
    В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона
    В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона

    В Каменском на Днепропетровщине определились, когда хотят отключить отопление в 2024 году.

    Сегодня 13:11
    12
    просмотров
    По улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг (ВИДЕО)
    По улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг (ВИДЕО)

    Чего только не встретишь на улицах Днепра!

    Сегодня 12:48
    9
    просмотров
    Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)
    Улица у Пассажа 100 лет назад: много зелени и трамвайная линия к церкви (ФОТО)

    Новая архитектура Днепра меняет внешний вид самых старых улиц, но редко меняет их суть. То, как они выглядели в первые сто лет после основания города можно увидеть только на фото. А то, что происходит на них часто остается постоянным и…

    Сегодня 12:48
    6
    просмотров
    В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника
    В Днепре спасают котика с раздробленной челюстью, которую избили и бросили умирать у мусорника

    В Днепре в помощи нуждается котик Мурчик, которого избили и бросили умирать у помойки.

    Сегодня 12:08
    2
    просмотров
    С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы
    С Днепра в Карпаты запустили дополнительные поезда на весенние каникулы

    С Днепра в марте будут курсировать дополнительные поезда в Ворохту.

    Сегодня 11:36
    3
    просмотров
    В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)
    В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)

    Вчера вечером россияне атаковали ракетами Кривой Рог.

    Сегодня 11:07
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх