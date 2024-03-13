На Днепропетровщине стафтерьер напал на собственных хозяев

Вызов об агрессивной собаке, которая искусала хозяев, поступил 9 марта. На место отправилась бригада «скорой» Криворожской станции экстренной медицинской помощи.
Приехав в квартиру, где все произошло, медики выяснили, что собака породы стафтерьер покусала двух человек.
Животное вело себя очень агрессивно, поэтому для выполнения вызова были задействованы сотрудники патрульной полиции и соответствующая оперативная группа. Хозяин рассказал, что такой инцидент произошел не впервые, собака по-прежнему проявляла агрессию и нападала на них, – рассказывает медик Криворожской станции ЭМД Марина.
Во время осмотра у пострадавших были обнаружены многочисленные укушенные раны верхних конечностей. После оказания необходимого объема медицинской помощи женщину, которую сильно искусала собака, забрали в травмпункт, а мужчина от госпитализации отказался и остался в квартире.
Бригадам ЭМД часто приходится сталкиваться с неадекватным поведением домашних любимцев — вызовы по поводу «покусавшей собаки» поступают почти каждый день. Да и сами бригады нередко оказываются в ситуациях, когда домашние питомцы совершенно неприязненно воспринимают медицинских работников. Помните, если ваш домашний любимец проявляет какие-либо признаки агрессии, прежде всего, обратитесь к специалисту, — замечает Марина.
Не игнорируйте обязательную вакцинацию животного и помните, что поведение собаки во многом зависит от поведения его хозяина. Не подвергайте опасности себя и свое окружение.
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