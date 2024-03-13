«Малюк и Буданов — розовые феи, на которых заслуживает нация Героев», — мэр Днепра

В своем недавнем посте в соцсети мэр Днепра Борис Филатов назвал Малюка и Буданова «розовыми феями», ведь они воплощают в жизнь самые заветные мечты украинцев — бомбят россию: вражеские аэродромы, НПЗ и тому подобное.
Уже два года я не могу спокойно спать. Как и вы все. Я просыпаюсь каждые два часа и читаю новости. В последнее время хочу заснуть, а утром увидеть, что наши вновь разх@ярили у п@даров очередной НПЗ или аэродром. Малюк и Буданов, вы вдвоем — просто розовые феи, которые могут присниться миллионам. Жизнь надо прожить так, чтобы о тебе по ночам читали в новостях. Спасибо, наши розовые феи :)) Розовые феи, на которых заслуживает нация Героев, — написал Филатов.
Отметим, по данным СМИ, в ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в россии: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Также СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковала дронами авиабазу ВВС рф в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже. А беспилотники ГУР Минобороны атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области рф, работа предприятия остановлена.
Добавим, Василий Малюк — глава Службы безопасности Украины, Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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