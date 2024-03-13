В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства подготовили соответствующий проект решения исполнительного комитета Каменского городского совета.
13 марта документ появился на сайте Каменского горсовета.
Отопительный сезон хотят завершить с 31 марта, при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение трех суток подряд.
Таким образом, хотят уменьшить расход природного газа теплоснабжающих предприятий на потребности поставки тепловой энергии потребителям всех категорий в Каменском.
Обычно отопление отключают как только среднесуточная температура составит более 8 градусов тепла. В прошлом году без горячих батарей горожане были уже с 23 марта. Пока не было никаких предложений относительно того, когда в Днепре следует завершить отопительный сезон.
Читайте также:
Автор:
Чего только не встретишь на улицах Днепра!
Новая архитектура Днепра меняет внешний вид самых старых улиц, но…
В Днепре третий год рассматривают дело Марины Полях, убившей своего…
Важная информация!
Чего только не встретишь на улицах Днепра!
Новая архитектура Днепра меняет внешний вид самых старых улиц, но редко меняет их суть. То, как они выглядели в первые сто лет после основания города можно увидеть только на фото. А то, что происходит на них часто остается постоянным и…
Вчера вечером россияне атаковали ракетами Кривой Рог.
В Днепре третий год рассматривают дело Марины Полях, убившей своего бывшего во время самообороны.
Вчера на этом жилмассиве также не было воды!
Важная информация!
Захватите с собой зонт!
В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте ударов ракетами по жилым кварталам.
Вечером 12 марта по Кривому Рогу попали тремя ракетами.
Спасательная операция продолжается.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!