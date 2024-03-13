В одном из городов Днепропетровщины уже анонсировали конец отопительного сезона

В Каменском на Днепропетровщине определились, когда хотят отключить отопление в 2024 году.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства подготовили соответствующий проект решения исполнительного комитета Каменского городского совета.

13 марта документ появился на сайте Каменского горсовета.

Отопительный сезон хотят завершить с 31 марта, при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение трех суток подряд.

Таким образом, хотят уменьшить расход природного газа теплоснабжающих предприятий на потребности поставки тепловой энергии потребителям всех категорий в Каменском.

Когда отключат отопление в Днепре?

Обычно отопление отключают как только среднесуточная температура составит более 8 градусов тепла. В прошлом году без горячих батарей горожане были уже с 23 марта. Пока не было никаких предложений относительно того, когда в Днепре следует завершить отопительный сезон.

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