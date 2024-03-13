По улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг (ВИДЕО)

На днях по улицам Днепра ездил редкостный пенни-фартинг — это один из ранних типов велосипедов, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом, который получил распространение в 1880-х годах. Его еще называют «гран-би» или «высокое колесо».
Управлял этим велосипедом мужчина в элегантном красном костюме.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
В комментариях под ним горожане шутят, что мужчина «сбежал из цирка».
Но на самом деле неизвестно, почему он так ехал, возможно, не захотел ждать общественный транспорт!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили необычных птиц с «рогами» (ВИДЕО).
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