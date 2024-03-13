Вулицями Дніпра їздив рідкісний пенні-фартинг (ВІДЕО)

Днями вулицями Дніпра їздив рідкісний пенні-фартинг – це один із ранніх типів велосипедів, що характеризується дуже великим переднім і маленьким заднім колесом, який набув поширення в 1880-х роках. Його ще називають “гран-бі” або “високе колесо”.
Керував цим рідкісним велосипедом чоловік в елегантному червоному костюмі.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
У коментарях під ним містяни жартують, що чоловік “втік з цирку”.
Але насправді невідомо, чому він так їхав, можливо, не захотів чекати громадський транспорт!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили незвичайних пташок з “рогами” (ВІДЕО).
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