Вулицями Дніпра їздив рідкісний пенні-фартинг (ВІДЕО)

Чого тільки не зустрінеш на вулицях Дніпра!

Днями вулицями Дніпра їздив рідкісний пенні-фартинг – це один із ранніх типів велосипедів, що характеризується дуже великим переднім і маленьким заднім колесом, який набув поширення в 1880-х роках. Його ще називають “гран-бі” або “високе колесо”.

Керував цим рідкісним велосипедом чоловік в елегантному червоному костюмі.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

У коментарях під ним містяни жартують, що чоловік “втік з цирку”.

Але насправді невідомо, чому він так їхав, можливо, не захотів чекати громадський транспорт!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили незвичайних пташок з “рогами” (ВІДЕО).

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