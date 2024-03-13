Вновь возросло количество погибших в результате атаки на Кривой Рог

Под завалами нашли пятого погибшего в результате ракетной атаки на Кривой Рог 12 марта. Это мужчина, тело которого было обнаружено при разборе завалов на одном из этажей, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
До этого в больнице скончалась женщина, раненая из-за атаки на Кривой Рог. В общей сложности пострадали 44 человека. Из них, по уточненным данным, 12 детей. Младшим пострадавшим от российского террора нет и года. Это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка.
Госпитализированы более двух десятков человек. Остальные будут лечиться амбулаторно.
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