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На Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас

Сьогодні 15:38
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Міні-Лас-Вегас працював у Кам’янському.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас

За даними слідства, семеро жінок організували у Кам’янському роботу п’яти підпільних «інтернет-казино».

Зловмисниці налагодили систему безпеки, бухгалтерський та складський облік. Гравці отримували доступ до гральних закладів лише за попереднім дзвінком адміністратору.

Правоохоронці викрили та припинили незаконну діяльність.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У ході проведення обшуків у приміщеннях гральних закладів правоохоронці вилучили понад 40 одиниць комп’ютерної техніки – ноутбуки, монітори, системні блоки, сервери, мобільні телефони, чорнові записи, гроші та банківські картки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас

Згодом жінкам повідомили про підозру за фактом організації та функціонування проведення азартних ігор в мережі Інтернет (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікарі з Дніпра відкрили приватні кабінети та аптеки, де виписували рецепти на “метадон”.

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