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В Днепропетровской области 15-летний подросток упал с моста на рельсы

Сегодня 13:41
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В Днепропетровской области серьезно травмировался 15-летний парень.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 15-летний подросток упал с моста на рельсы

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел 10 февраля в городе Марганец Днепропетровской области.

По информации издания, парень забрался на мост, а затем упал на рельсы.

Юношу госпитализировали в больницу. У него диагностировали электротравму, политравму и сотрясение головного мозга.

Состояние мальчика пока не известно, обстоятельства инцидента выясняются.

Недавно среди молодежи большую популярность приобрело движение «руферов». Подростки любили делать «селфи» и залезать на крыши ради фото в соцсетях.

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