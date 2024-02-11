В Днепропетровской области 15-летний подросток упал с моста на рельсы

Об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел 10 февраля в городе Марганец Днепропетровской области.
По информации издания, парень забрался на мост, а затем упал на рельсы.
Юношу госпитализировали в больницу. У него диагностировали электротравму, политравму и сотрясение головного мозга.
Состояние мальчика пока не известно, обстоятельства инцидента выясняются.
Недавно среди молодежи большую популярность приобрело движение «руферов». Подростки любили делать «селфи» и залезать на крыши ради фото в соцсетях.
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