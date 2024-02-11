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СК Днепр-1 обыграл туркменский «Аркадаг» с минимальным счетом

Сегодня 10:31
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СК Днепр-1 обыграл туркменский клуб "Аркадаг" на сборах в Турции.

 

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Подопечные Юрия Максимова смогли вырвать победу у туркменского чемпиона на 83-й минуте.

Голом отличился правый защитник Владимир Адамюк, с подачи Пихаленка.

Ранее днепряне минимально уступили австрийскому «Штурму» (1:2), сыграли вничью с болгарским «Черно Море» (2-2″) и потерпели разгромное поражение от польского «Ракува».

СК Днепр-1 готовится ко второму кругу УПЛ. Вице-чемпион Украины будет принимать «Минай» в воскресенье, 25 февраля.

В турнирной таблице СК Днепр занимает второе место и уступает лидеру чемпионата «Кривбассу» только по дополнительным показателям.

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