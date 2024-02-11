Ночной обстрел Днепропетровщины: травмы получил 39-летний мужчина

Сегодня ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники неба сбили два вражеских беспилотника в Днепровском районе. Из-за падения обломков возник пожар, который оперативно потушили. Раненый 39-летний мужчина. Его состояние удовлетворительное, будет лечиться дома, — заявил глава ОВА.

Никопольские общины трижды обстреливали из тяжелой артиллерии. Досталось Мировской и Марганецкой общине.

Повреждены два частных дома и газопровод. Люди не пострадали.

Вчера мы сообщали, что враг целил по Никопольщине дронами-камикадзе.

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