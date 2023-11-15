В Днепропетровской области 13-летний юноша случайно упал на бензопилу

Несчастный случай произошел 14 ноября в поселке Миролюбовка Синельниковского района.
13-летний мальчик случайно упал на бензопилу, сообщает Информатор. Известно, что ребенок якобы зацепился за дерево, не удержал равновесие и свалился на бензопилу.
Пока что подросток в больнице. У него множественные открытые раны головы. Насколько его травмы опасны – не уточняется.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине медики принимали в «скорой» роды с трехкратным обвиванием пуповины.
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