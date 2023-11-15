На Дніпропетровщині медики приймали у “швидкій” пологи з триразовим обвиванням пуповини

У неділю, 12 листопада, на лінію “103” надійшов виклик про пологи у селі Богданівка Павлоградського району.
Медики оперативно прибули на місце. Але довезти породіллю до лікарні вони не встигли і приймали пологи у “швидкій” посеред дороги – процес ускладнювало потрійне обвиття пуповиною дитини в утробі матері.
Про це повідомила медик Світлана Зайчикова.
Народився доношений хлопчик. Але у нього була асфіксія через обвиття. Дитині одразу надали кисневу підтримку.
Маму та немовля госпіталізували до пологового відділення павлоградської лікарні.
3 вагітність, 40 тижнів, пологи. Перейми були через хвилину, довелося зупинити автомобіль для прийняття пологів. Народився доношений хлопчик з триразовим обвиванням пуповини та явищами асфіксії. Дитині одразу надали кисневу підтримку і з мамою госпіталізували до пологового відділення павлоградської лікарні. Хочеться, щоб майбутні мами своєчасно зверталися за допомогою! – додала Світлана Зайчикова.
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