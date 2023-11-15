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  • На Дніпропетровщині медики приймали у “швидкій” пологи з триразовим обвиванням пуповини

На Дніпропетровщині медики приймали у “швидкій” пологи з триразовим обвиванням пуповини

Сьогодні 10:54
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Породіллю та немовля медики доправили до лікарні.

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У неділю, 12 листопада, на лінію “103” надійшов виклик про пологи у селі Богданівка Павлоградського району.

Медики оперативно прибули на місце. Але довезти породіллю до лікарні вони не встигли і приймали пологи у “швидкій” посеред дороги – процес ускладнювало потрійне обвиття пуповиною дитини в утробі матері. 

Про це повідомила медик Світлана Зайчикова.

Народився доношений хлопчик. Але у нього була асфіксія через обвиття. Дитині одразу надали кисневу підтримку.

Маму та немовля госпіталізували до пологового відділення павлоградської лікарні.

3 вагітність, 40 тижнів, пологи. Перейми були через хвилину, довелося зупинити автомобіль для прийняття пологів. Народився доношений хлопчик з триразовим обвиванням пуповини та явищами асфіксії. Дитині одразу надали кисневу підтримку і з мамою госпіталізували до пологового відділення павлоградської лікарні. Хочеться, щоб майбутні мами своєчасно зверталися за допомогою! – додала Світлана Зайчикова.

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