На Днепропетровщине медики принимали в «скорой» роды с трехкратным обвитием пуповины

Роженицу и младенца медики доставили в больницу.

В воскресенье, 12 ноября, на линию «103» поступил вызов о родах в селе Богдановка Павлоградского района.

Медики оперативно прибыли на место. Но довезти роженицу в больницу они не успели и принимали роды в «скорой» посреди дороги – процесс усложняло тройное обвитие пуповиной ребенка в утробе матери.

Об этом сообщила медик Светлана Зайчикова.

Родился доношенный мальчик. Но у него была асфиксия из-за обвития. Ребенку сразу оказали кислородную поддержку.

Маму и младенца госпитализировали в родильное отделение павлоградской больницы.

3 беременность, 40 недель, роды. Схватки были через минуту, пришлось остановить автомобиль для принятия родов. Родился доношенный мальчик с трехкратным обвитием пуповины и явлениями асфиксии. Ребенку сразу оказали кислородную поддержку и с мамой госпитализировали в родильное отделение павлоградской больницы. Хочется, чтобы будущие мамы своевременно обращались за помощью! – добавила Светлана Зайчикова.

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