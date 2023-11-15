На Дніпропетровщині 13-річний юнак випадково впав на бензопилу

Нещасний випадок трапився 14 листопада в селищі Миролюбівка Синельниківського району.
13-річний хлопчик випадково впав на бензопилу, про це повідомляє Інформатор. Відомо, що дитина нібито зачепилася за дерево, не втримала рівновагу та звалилася на бензопилу.
Наразі підліток у лікарні. У нього множинні відкриті рани голови. Наскільки його травми небезпечні – не уточнюється.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині медики приймали у “швидкій” пологи з триразовим обвиванням пуповини.
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