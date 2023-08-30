В Днепре жилмассив и десяток улиц остались без воды: причина и когда ее вернут

Сегодня, 30 августа, в Днепре жилой массив и десяток улиц остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА).
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