С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)

Заряжайте все!

30 и 31 августа в Днепре будут выключать свет на 12 часов – с 08:00 до 20:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Итак, 30-31 августа с 08:00 до 20:00 света не будет по адресам:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пер. Ключевой: 1.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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