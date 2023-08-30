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С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)

Сегодня 06:45
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Новости Днепра про С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)

30 и 31 августа в Днепре будут выключать свет на 12 часов – с 08:00 до 20:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Итак, 30-31 августа с 08:00 до 20:00 света не будет по адресам:

  • ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;
  • пер. Ключевой: 1.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)Русский

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