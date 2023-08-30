С 8 до 20: где в Днепре будут выключать свет в последние дни лета (АДРЕСА)

30 и 31 августа в Днепре будут выключать свет на 12 часов – с 08:00 до 20:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.
Итак, 30-31 августа с 08:00 до 20:00 света не будет по адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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