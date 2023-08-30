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  • У Дніпрі житломасив та з десяток вулись залишились без води: причина та коли її повернуть

У Дніпрі житломасив та з десяток вулись залишились без води: причина та коли її повернуть

Сьогодні 15:28
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Новости Днепра про У Дніпрі житломасив та з десяток вулись залишились без води: причина та коли її повернуть

Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі житловий масив та з десяток вулиць залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • ж/м Лівобержний-1,
  • вул. Професора Герасюти, 1,
  • вул. Д. Кедріна, 36, 38, 47, 49, 51,
  • просп. Мануйлівський,
  • вул. Конотопська,
  • вул. Тополина, 109,
  • вул. Панікахи, 7, 7а,
  • вул. Князя В. Великого, 34.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі вимикатимуть світло в останні дні літа (АДРЕСИ).

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Новости Днепра про У Дніпрі житломасив та з десяток вулись залишились без води: причина та коли її повернутьУкраїнська

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