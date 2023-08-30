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Новини У Дніпрі житломасив та з десяток вулись залишились без води: причина та коли її повернуть
У Дніпрі житломасив та з десяток вулись залишились без води: причина та коли її повернуть
Зробіть вдома запаси питної та технічної води!
Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі житловий масив та з десяток вулиць залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
ж/м Лівобержний-1,
вул. Професора Герасюти, 1,
вул. Д. Кедріна, 36, 38, 47, 49, 51,
просп. Мануйлівський,
вул. Конотопська,
вул. Тополина, 109,
вул. Панікахи, 7, 7а,
вул. Князя В. Великого, 34.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали,
де у Дніпрі вимикатимуть світло в останні дні літа (АДРЕСИ).
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