В Днепре заблудилась бабушка из Донецкой области

В Днепре бабушка из Донецкой области заблудилась и не могла вспомнить, где проживает.

Пожилую женщину увидели прохожие в Самарском районе и вызвали патрульных. Им бабушка рассказала, что заблудилась и не помнит дорогу в центр переселенцев, где сейчас проживает.

Патрульные смогли найти контакты и связаться с внучкой бабушки. Она сообщила адрес, куда нужно привезти бабушку. Инспекторы доставили пожилую женщину на место временного проживания и передали внучке.

Бабушка в медицинской помощи не нуждалась.

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