В Днепре заблудилась бабушка из Донецкой области

Пожилую женщину увидели прохожие в Самарском районе и вызвали патрульных. Им бабушка рассказала, что заблудилась и не помнит дорогу в центр переселенцев, где сейчас проживает.
Патрульные смогли найти контакты и связаться с внучкой бабушки. Она сообщила адрес, куда нужно привезти бабушку. Инспекторы доставили пожилую женщину на место временного проживания и передали внучке.
Бабушка в медицинской помощи не нуждалась.
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Минутка добра.
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