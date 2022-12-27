Услугу «Уход на дому» получили уже 29 тыс. семей с Днепропетровщины: инструкция

Для них предусмотрена социальная услуга «Уход на дому». Сейчас ее получают более 29 тыс. жителей региона.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
«Услуга включает в себя приобретение товаров первой необходимости и приготовление пищи, уборку жилья, уход за человеком, помощь при передвижении, оформление документов», – отметила директор департамента социальной защиты населения Днепропетровской ОВА Елена Крышень.
«Уход на дому» – для людей постарше и с инвалидностью, тяжелыми болезнями, психическими расстройствами, добавила она.
Чтобы получить помощь, следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Предоставить письменное заявление и пакет документов. Услуга бесплатна, в частности, для людей с инвалидностью I группы, детей с инвалидностью и сиротами, приемных семей, семей опекунов.
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