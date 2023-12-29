В Кривом Роге 84-летняя женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа

Недавно в Кривом Роге произошла ужасная трагедия – там 84-летняя женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа. К сожалению, от полученных травм она умерла на месте.
Об этом сообщила медик Мария Полян.
Отмечается, что бабушка неоднократно выражала суицидальные мысли из-за своей беспомощности, однако ни к каким специалистам с этой проблемой ее родственники не обращались.
Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния ваших близких, говорите с ними, а лучше обратитесь за помощью к специалистам!
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине 14-летняя девочка наглоталась таблеток из-за безответной любви.
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