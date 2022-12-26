Ученые открыли две планеты, похожие на Землю

Ученые обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты, похожие на Землю.

Об этом заявили ученые из Канарского института астрофизики, сообщает Space.

Две планеты GJ 1002b и GJ 1002c расположены вне Солнечной системы на расстоянии около 16 световых лет от нас. Они вращаются вокруг красного карлика и имеют массу, подобную массе Земли.

Ученые рассказали, что две экзопланеты расположены в «зоне жизни» звезды GJ 1002 – своего Солнца. На них может быть вода и различные формы жизни, поскольку эта зона не слишком горячая или не слишком холодная.

В то же время это не гарантирует, что эти экзопланеты пригодны для жизни сейчас.

Отметим, световой год — это расстояние, которое проходит луч света за один земной год, что составляет примерно 9,7 трлн километров. По космическим меркам, 16 световых лет – это очень близкое расстояние.

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