Ученые открыли две планеты, похожие на Землю

Об этом заявили ученые из Канарского института астрофизики, сообщает Space.
Две планеты GJ 1002b и GJ 1002c расположены вне Солнечной системы на расстоянии около 16 световых лет от нас. Они вращаются вокруг красного карлика и имеют массу, подобную массе Земли.
Ученые рассказали, что две экзопланеты расположены в «зоне жизни» звезды GJ 1002 – своего Солнца. На них может быть вода и различные формы жизни, поскольку эта зона не слишком горячая или не слишком холодная.
В то же время это не гарантирует, что эти экзопланеты пригодны для жизни сейчас.
Отметим, световой год — это расстояние, которое проходит луч света за один земной год, что составляет примерно 9,7 трлн километров. По космическим меркам, 16 световых лет – это очень близкое расстояние.
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